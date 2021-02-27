İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatı tespit edilerek gözaltına alınan 123 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı. 16 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 71 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.