Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yeşilova Körfezi açıklarındaki salda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 12 düzensiz göçmen kıyıya çıkartıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 36 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz