Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bayrampaşa'daki otogarda restoranların bulunduğu alandaki bir kebapçının bacasında yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, dükkanda maddi hasar oluştu.
Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. https://t.co/cnBnDK7cDp pic.twitter.com/aP5HMQmRl7— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 27, 2021
Etiketler: Yangın
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