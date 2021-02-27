Bayrampaşa'daki otogarda restoranların bulunduğu alandaki bir kebapçının bacasında yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, dükkanda maddi hasar oluştu.

Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. https://t.co/cnBnDK7cDp pic.twitter.com/aP5HMQmRl7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 27, 2021



