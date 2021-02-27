İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir, Şehitler ve Örnek mahallelerinde farklı tarihlerde 8 adresten ziynet eşyaları, elektronik cihazlar ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ayakkabı izlerinden takip ettiler

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği ikametlerdeki ayakkabı izlerinden yola çıkan ekipler, zanlı S.O'yu, çaldığı malzemelerin bir kısmıyla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O, tutuklandı.