Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırsızlık zanlısını ayakkabı izleri ele verdi
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta 8 evden hırsızlık yapan zanlı, ayakkabı izinden tespit edilerek yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir, Şehitler ve Örnek mahallelerinde farklı tarihlerde 8 adresten ziynet eşyaları, elektronik cihazlar ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ayakkabı izlerinden takip ettiler
Hırsızlık olaylarının meydana geldiği ikametlerdeki ayakkabı izlerinden yola çıkan ekipler, zanlı S.O'yu, çaldığı malzemelerin bir kısmıyla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O, tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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