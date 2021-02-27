Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesine bağlı Bahariye Mahallesi'nde koronavirüs vakaları tespit edildi.

Salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla mahallede karantina kararı alındı.

27 Şubat saat 12.00'de başlayan mahalledeki karantina uygulaması, ikinci bir değerlendirmeye kadar devam edecek.