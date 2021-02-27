Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Bahariye Mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesine bağlı Bahariye Mahallesi'nde koronavirüs vakaları tespit edildi.
Salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla mahallede karantina kararı alındı.
27 Şubat saat 12.00'de başlayan mahalledeki karantina uygulaması, ikinci bir değerlendirmeye kadar devam edecek.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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