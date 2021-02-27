Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da 3 ev ile bir bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 ev ile bir binada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İncilli, Kuzuluk ve Aziziye mahallelerinde toplam 4 adreste pozitif vaka ve temaslılar tespit edildi.
Bunun üzerine 3 ev ile bir binanın karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Bölgede önlem alan polis ekipleri, yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Karantinaya alınan adreslerdeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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