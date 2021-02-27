Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İncilli, Kuzuluk ve Aziziye mahallelerinde toplam 4 adreste pozitif vaka ve temaslılar tespit edildi.

Bunun üzerine 3 ev ile bir binanın karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Karantinaya alınan adreslerdeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.