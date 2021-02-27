FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri ile askeri öğrenciler, dünyaca ünlü bir strateji oyunu üzerinden iletişime geçiyordu. Eski askeri lise öğrencisinin itirafları, FETÖ'nün kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İletişim için dünyaca ünlü bir strateji oyununu da kullandılar. Oyunun mesaj odalarında irtibata geçiyorlar, talimatlarını da oradan veriyorlardı. FETÖ'nün gizli üst düzey yöneticilerinin askeri lise öğrencileri ile iletişim metotları Konya'da hazırlanan iddianamede deşifre oldu.

"Oyun çıktıktan sonra ankesörlü telefonları kullanmamaya başladık"

Geçen yıl gözaltına alınan eski askeri lise öğrencisi Y.H, itirafçı olarak FETÖ'nün bilinmeyen yöntemlerini anlattı. "Oyunda mesajlaşma odaları vardı. Buradan mesajlaşarak görüşüyorduk. Bu şekilde tedbir uygulanıyordu. 2014 yılında oyun üzerinden haberleşmeye başladık. Bu oyun çıktıktan sonra ankesörlü telefonları kullanmamaya başladık." dedi.

2013 yılında Kuleli Asker Lisesi'ni kazanan, 2016 yılında da ihraç edilen Y.H., örgütle nasıl tanıştığını anlattı. Örgüte ait dershanenin takdir alan öğrencilere verdiği hediye topu almasıyla örgütün kendisiyle ilgilenmeye başladığını aktardı. Örgütün hücre evinde askeri lise sınavlarına hazırlanan itirafçı, sınav öncesinde de soruların verildiğini söyledi.

"Sorular o kitaptaydı"

İtirafçı eski askeri öğrenci, "Bizlere askeri okullar sınavlarında çıkmış soruların olduğu yeşil renkli 200-250 sayfalık bir kitap verdiler ve bu kitaptaki soruların işimize çok yarayacağı gibi sözler söylediler. Sınava girdiğimde, soruların büyük çoğunluğu, bize örgüt adına faaliyet gösteren evde yaptıkları deneme sınavlarında sorulan sorularla aynıydı." itirafında bulundu.

Y.H, örgütün hücre evlerinde toplantı halindeyken ve gizli üst düzey yöneticiler ile her görüştüklerinde cep telefonlarının kapatılmasının istendiğini de belirtti.