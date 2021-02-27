Hakan Gündoğan'ın kullandığı kamyon, yokuş yukarı çıkarken yol çöktü. Kamyonun sol arka tekeri çöken yolda oluşan çukura düştü.

Hareket edemeyen kamyonu kurtarmak için olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri çağrıldı. Yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

İtfaiye ekipleri kamyonu kontrol ettikten sonra olay yerine vinç ve iş makinası geldi. Kamyon, vinç ve iş makinası yardımıyla çukurdan çıkarıldı.