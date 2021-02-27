Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şişli'de yol çöktü, kamyon çukura düştü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Şişli'de yol çöktü, kamyonun sol arka tekeri çukura düştü. Malzeme yüklü kamyon, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu vinç yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.
Hakan Gündoğan'ın kullandığı kamyon, yokuş yukarı çıkarken yol çöktü. Kamyonun sol arka tekeri çöken yolda oluşan çukura düştü.
Hareket edemeyen kamyonu kurtarmak için olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri çağrıldı. Yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
İtfaiye ekipleri kamyonu kontrol ettikten sonra olay yerine vinç ve iş makinası geldi. Kamyon, vinç ve iş makinası yardımıyla çukurdan çıkarıldı.
Etiketler: İstanbul
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