Antalya- Muğla karayolunun Kemer ilçesi yakınlarında iki kapalı kasa kamyonu takibe alan jandarma ekipleri, araçları durdurarak arama yaptı.

Kasasında çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğu kamyonlar, jandarma tarafından karakola götürüldü. Asya ve Orta Doğu ülkelerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler kimlik tespiti ve sağlık kontrolleri için Göynük Mahallesi'nde bulunan spor salonuna getirildi.

Göçmenlerle ilgili işlemlerin burada devam ettiği öğrenildi.

