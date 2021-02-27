Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da kısıtlamaya uymayan 24 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 75 bin 600 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla farklı noktalarda denetim yaptı.
Bankalar Caddesi'nde denetim gerçekleştiren polisler, Kübra G'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Kuruyemiş almaya çıktığını belirten Kübra G'ye ekipler, 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.
24 kişiye 75 bin 600 lira para cezası
Kent genelinde denetim yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 24 kişiye 75 bin 600 lira ceza kestiği öğrenildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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