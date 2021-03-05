Mevsimsel yağışların azlığı nedeniyle, Çanakkale’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan tek kaynak olan Atikhisar Barajı’nda su seviyesi 12 milyon metreküpe kadar düştü.

Aralık ayı sonu başlayan yağışlarla barajın su seviyesi 38,5 milyon metreküpe yükseldi ve barajın doluluk oranı yüzde 73,5’e ulaştı.

Tasarruf çağrısı yapıldı

Barajın tarımsal sulamada kullanılması nedeniyle, depolamaya ve su hacminin artmasına her daim ihtiyaç var.

Artan su miktarı vatandaşın rahat bir nefes almasını sağlasa da suyun tasarruflu kullanılması çağrısı yapılmaya devam ediyor.