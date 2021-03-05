Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 09:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale’nin içme suyunu karşılayan barajda doluluk oranı 73,5’e ulaştı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 73,5’e ulaştı.
Mevsimsel yağışların azlığı nedeniyle, Çanakkale’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan tek kaynak olan Atikhisar Barajı’nda su seviyesi 12 milyon metreküpe kadar düştü.
Aralık ayı sonu başlayan yağışlarla barajın su seviyesi 38,5 milyon metreküpe yükseldi ve barajın doluluk oranı yüzde 73,5’e ulaştı.
Tasarruf çağrısı yapıldı
Barajın tarımsal sulamada kullanılması nedeniyle, depolamaya ve su hacminin artmasına her daim ihtiyaç var.
Artan su miktarı vatandaşın rahat bir nefes almasını sağlasa da suyun tasarruflu kullanılması çağrısı yapılmaya devam ediyor.
Etiketler: Barajlar Kuraklık Su Kaynakları Yağış
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