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Türkiye
TRT Haber 08.02.2024 09:19

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine "Kalkan-11" operasyonu: 50 tutuklama

İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-11” operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 50'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 25'inin adli işlemleri devam ediyor.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine "Kalkan-11" operasyonu: 50 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine "Kalkan-11" operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda yakalanan 123 şüphelinin 50'si tutuklanırken, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 25'inin işlemleri devam ediyor.

Suçta kullanıldığı tespit edilen 19 araca el konuldu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

Bakan Yerlikaya, açıklamasıyla birlikte operasyona ait görüntüleri de paylaştı.

 

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