TRT Haber 04.09.2025 07:52

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 46 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 46 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 8'i yabancı uyruklu, 46 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlerini, polisleri ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti:

"Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Düzensiz göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde, 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz."

 

Ali Yerlikaya Düzensiz Göçmenler İçişleri Bakanlığı Göç
