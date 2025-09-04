Açık 17.6ºC Ankara
AA 04.09.2025 02:28

Uşak'ta tekstil fabrikasında ve deposunda yangın

Uşak'ta tekstil fabrikası ve deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Uşak'ta tekstil fabrikasında ve deposunda yangın
[Fotograf: AA]

Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki bir tekstil deposu ile bitişiğindeki tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek istediği sırada vücudunda yanıklar oluşan fabrika sahiplerinden N.A. ve fabrikanın duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaralanan itfaiye eri R.Ç. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle fabrika ve depo kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ta tekstil fabrikasında ve deposunda yangın

Ekiplerin depo ve fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki bir tekstil deposu ile bitişiğindeki tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, bölgeye Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresine bağlı iş makinesi sevk edilmişti.

Uşak Yangın
