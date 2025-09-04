Açık 19.4ºC Ankara
AA 04.09.2025 00:39

Kayseri'de keçe fabrikasında yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren keçe fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kayseri'de keçe fabrikasında yangın

 

Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında yaklaşık 6 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.

Alevlere OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Çalışmalara Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arazözler de destek veriyor.

Yangın, fabrikanın bahçesindeki atık malzemelerin olduğu bölüm ile 3 hangarda devam ediyor.

Müdahale sırasında yaralanan iki itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

