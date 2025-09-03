Açık 19.4ºC Ankara
AA 03.09.2025 22:59

Kasapta akıl almaz düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmişler

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde bozuk etleri vatandaşa yedirmek için özel düzenek kurduğu tespit edilen kasap mühürlendi.

Kasapta akıl almaz düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın NSosyal hesabından gıda denetimlerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, Gaziantep Şahinbey'de gıda kontrol görevlileri ve Şahinbey Belediyesinin yaptığı denetim sonucunda, kıyma makinelerine gizlenmiş bir düzenekle tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı tespit edildiği bildirildi.

 

Borular aracılığıyla makinaya taşınan bozuk etlerin halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan bir sistemle işlendiği belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Denetimlerimiz sonucunda, 286 kilogram bozulmuş/kokuşmuş kırmızı et, beyaz et ve tavuk taşlığı, 16 teneke izlenebilirliği olmayan zeytinyağı ve 9 kova salça tespit edilerek imha edildi. İşletme hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını hiçe sayan bu duruma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca Şahinbey Belediyesi tarafından işletmenin ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

"Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, güvenilir gıdanın kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.

Yumaklı paylaşımda, "Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde, vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz. Özveriyle çalışan gıda kontrol görevlilerimize ve bu konuda bizimle koordinasyon içinde olan yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mevlit Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi
Mevlit Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
