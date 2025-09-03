Malatya'da yapımı tamamlanan 99 dükkan yarın teslim edilecek

Akpınar, Halfettin, Dabakhane ve Cevherizade mahallelerinin önemli bölümünü kapsayan ve içinde Bakırcılar Çarşısı, Mısır Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı'nın bulunduğu alandaki çalışmalar, Emlak Konut tarafından gerçekleştiriliyor.

Fore kazık, perde duvar, tünel kalıp ve radye temellerle desteklenen, zemin artı 2, 3 ve 4 katlı bloklarla yapılan alanlarda esnaf, güvenli binalarında vatandaşa hizmetini sürdürecek.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X hesabından yaptığı paylaşımda Malatya Çarşısı'ndaki iş yerlerinin teslimatına yarın devam edileceğini belirtti.

Merkez 1 Çarşı Projesi'nde 99 dükkanın kurasının yarın çekileceğini kaydeden Yavuz, teslimatların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.