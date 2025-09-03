Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.09.2025 21:48

Malatya'da yapımı tamamlanan 99 dükkan yarın teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te depremlerinde neredeyse tamamı yıkılan Malatya Çarşısı'ndaki 99 dükkanın teslimatı yarın yapılacak.

Malatya'da yapımı tamamlanan 99 dükkan yarın teslim edilecek

Akpınar, Halfettin, Dabakhane ve Cevherizade mahallelerinin önemli bölümünü kapsayan ve içinde Bakırcılar Çarşısı, Mısır Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı'nın bulunduğu alandaki çalışmalar, Emlak Konut tarafından gerçekleştiriliyor.

Fore kazık, perde duvar, tünel kalıp ve radye temellerle desteklenen, zemin artı 2, 3 ve 4 katlı bloklarla yapılan alanlarda esnaf, güvenli binalarında vatandaşa hizmetini sürdürecek.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X hesabından yaptığı paylaşımda Malatya Çarşısı'ndaki iş yerlerinin teslimatına yarın devam edileceğini belirtti.

Merkez 1 Çarşı Projesi'nde 99 dükkanın kurasının yarın çekileceğini kaydeden Yavuz, teslimatların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

ETİKETLER
Deprem Malatya
Sıradaki Haber
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:43
İletişim Başkanı Duran'dan Özel'in açıklamalarına tepki
00:41
Kayseri'de keçe fabrikasında yangın
00:19
BM: ABD ile Venezuela arasındaki artan gerginlikten çok endişeliyiz
23:19
Hayvan otlatırken yıldırım isabet eden baba ile oğlu öldü
23:29
Cumhuriyet savcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
00:17
Kasapta akıl almaz düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmişler
Mevlit Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi
Mevlit Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ