AA 03.09.2025 19:23

Deprem bölgesinde 300 bininci konutun kurası Malatya'da çekilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, yapımı tamamlanan 300 bininci konutun kurasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törende çekilmesi bekleniyor.

Deprem bölgesinde 300 bininci konutun kurası Malatya'da çekilecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, düzenlediği basın toplantısında, 6 Eylül Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya geleceğini ve Malatyalılarla buluşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar 27 kez geldiği Malatya'da her seferinde coşkuyla karşılandığını dile getiren Er, deprem sonrasında kente büyük destek sağlandığını, hükümetin elini Malatya'nın üzerinden hiçbir zaman çekmediğini ifade etti.

Malatya'nın yaralarını sarmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle sağlandığını belirten Er, şunları kaydetti:

"Malatya'mızda bildiğiniz gibi yaklaşık 105 bin konutun ihalesi yapıldı ve inşa faaliyetleri devam ediyor. Yıl sonunda bunların neredeyse tamamı hak sahiplerine teslim edilecek. Bizler de Malatyalılar olarak diyoruz ki Cumhurbaşkanımıza vefa vaktidir, bu vefamızı gösterelim. Malatya her zaman Cumhurbaşkanı'na vefasını göstermiştir. Özellikle 300 bininci konutun kura çekilişini Malatya'da yapması çok manidardır. 6 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da inşallah 300 bininci konutun kurasının çekilişinde bütün Malatyalı hemşehrilerimizi alana davet ediyoruz."

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan da depremin ardından kentteki yapı faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gayretiyle beraber çok büyük bir ivme kazandığını dile getirdi.

Toplantıya AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da katıldı.

