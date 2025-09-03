Az Bulutlu 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.09.2025 16:43

İskilip baklavası tescillendi

Çorum'un İskilip ilçesinde üretilen baklavaya coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

İskilip baklavası tescillendi

İlçede dini bayramlarda ve özel günlerde evlerde kadınlar tarafından yufka açılarak ve ticari olmayan şekilde yapılan baklava için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı.

Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından TÜRKPATENT tarafından İskilip baklavasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

İskilip'te 8 coğrafi işaretli ürün bulunuyor

İskilip baklavasının gül, döşeme, şıkırdım, gazete ve bülbül yuvası şeklinde 5 çeşidinin olduğu aktarılan açıklamada, "İskilip baklavası, buğday unu, ayçiçeği yağı, üzüm sirkesi, yumurta ve tuzla hazırlanan hamurun nişasta kullanılarak ince yufkalar halinde açılması, yufkaların arasına ceviz içi eklenmesi, çeşidine uygun olarak şekillendirilmesi, üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilerek pişirilmesi ve ardından şerbet eklenmesiyle üretilen baklavadır" bilgisi paylaşıldı.

İskilip Belediyesinin daha önce İskilip dolması, İskilip turşusu, İskilip ramazan keşkeği, İskilip çileği, İskilip tokmaklı kağnı, İskilip sirke salatası ve İskilip yırtma yemeği için coğrafi işaret belgesi aldığı hatırlatılan açıklamada, İskilip baklavasıyla ilçedeki coğrafi işaretli ürün sayısının 8'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her biri ilçemizin eşsiz kültürünü ve damak tadını yansıtan bu ürünlerle hem yerel değerlerimizi geleceğe taşıyor hem de bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Coğrafi işaret, yalnızca bir ürünün değil, bir geleneğin, emeğin ve köklü bir mirasın korunması anlamına geliyor. İskilip, bu konuda kararlı adımlarla ilerleyerek Çorum'un gururu olmaya devam ediyor."

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 7. yılına girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:57
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da bir caminin minaresini yıktı
17:51
Putin, Zelenski'yi Moskova'da görüşmeye davet etti
17:49
Kimya sektöründen ağustosta 2,6 milyar dolarlık ihracat
17:31
Türkiye, Afganistan'a 25 ton insani yardım gönderdi
17:13
Yaşlı kadın, "uzayda mahsur kalmış" gibi yapan sahte astronot tarafından dolandırıldı
16:56
Savunma ve havacılıkta ihracat artışı sürüyor
Karabük'te orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Karabük'te orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ