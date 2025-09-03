Açık 26.8ºC Ankara
DHA 03.09.2025 14:52

28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye 28 yeni ürün daha eklendi.

28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Zayıflama çayında ilaç tespit edildi

Listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 28 yeni ürün daha eklendi.

Listede, baldan tereyağına, gazozdan kıymasına kadar birçok ürün yer aldı. Buna göre; denetimler sonucu Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firmada satışa sunulan zayıflama çayında ilaç etken maddesi tespit edildi.

Bunun yanı sıra, İzmir'in Torbalı ilçesinde et ürünleri satışı yapan bir firmanın, dana sucuklara sakatat karıştırdığı tespit edildi. İstanbul'un Esenler ilçesinde üretim yapan bir firmanın da siyah çaya gıda boyası karıştırdığı belirlendi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı
