Açık 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.09.2025 09:12

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 30 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
[Fotograf: İHA]

Ş.A. idaresindeki yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa-Gaziantep bölümü Suruç yol ayrımı yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Van'dan hareket eden yolcu otobüsünün Hatay'a gittiği öğrenildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kazada yaralanan kişileri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 30 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız en hızlı şekilde hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. 1 yolcu hariç yaralılarımızın genel sağlık durumları iyidir. Bütün yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Şanlıurfa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kastamonu-Karabük sınırındaki yangınlara müdahale sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:30
Malatya'da 300 bin konutun yapımı tamamlandı
10:28
Brent petrolün varili 68,73 dolardan işlem görüyor
10:21
Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 367'ye çıktı
10:22
Ağustos ayı enflasyonu açıklandı
10:24
İzmir'de eğitim uçağı düştü: 1 ölü
10:15
İBB'de yolsuzluk soruşturması: 7 kişi hakkında gözaltı kararı
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
FOTO FOKUS
2025’te 23 eser Türkiye’ye iade edildi
2025’te 23 eser Türkiye’ye iade edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ