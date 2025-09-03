TDV'nin burs programları için başvurular başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Akademi, İlahiyat Akademi Destek, Özel Destek Akademi, Özel Destek Başarı, Uluslararası AİHL Mezun Akademi ve Lisansüstü İlahiyat Akademi programlarına, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler başvurabilecek.

Maddi, akademik, sosyal ve kültürel destek sunan burs programlarına başvurular, 26 Eylül'e kadar çevrim içi yapılabilecek.

TDV'nin programı kapsamında burs desteği 9 ila 12 ay boyunca sağlanacak. TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı ve üniversiteler işbirliğiyle yürütülen burs programlarına başvurular, "diyanetburslari.tdv.org" internet adresi üzerinden alınacak.

Başvuru süreci ve programlara ilişkin tüm detaylara, aynı internet sitesinden erişilebiliyor.