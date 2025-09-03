Az Bulutlu 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.09.2025 19:21

TDV'nin burs programları için başvurular başladı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs programlarına başvurular başladı.

TDV'nin burs programları için başvurular başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Akademi, İlahiyat Akademi Destek, Özel Destek Akademi, Özel Destek Başarı, Uluslararası AİHL Mezun Akademi ve Lisansüstü İlahiyat Akademi programlarına, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler başvurabilecek.

Maddi, akademik, sosyal ve kültürel destek sunan burs programlarına başvurular, 26 Eylül'e kadar çevrim içi yapılabilecek.

TDV'nin programı kapsamında burs desteği 9 ila 12 ay boyunca sağlanacak. TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı ve üniversiteler işbirliğiyle yürütülen burs programlarına başvurular, "diyanetburslari.tdv.org" internet adresi üzerinden alınacak.

Başvuru süreci ve programlara ilişkin tüm detaylara, aynı internet sitesinden erişilebiliyor.

ETİKETLER
Türkiye Diyanet Vakfı
Sıradaki Haber
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gençlere 'özel yetenek sınavı' desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:30
Deprem bölgesinde 300 bininci konutun kurası Malatya'da çekilecek
19:16
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gençlere 'özel yetenek sınavı' desteği
19:06
İsrailli asker, Gazze saldırıları nedeniyle orduda bir “intihar dalgasının” yaşanacağını söyledi
19:04
Katil İsrail, Gazze'yi işgal planının ikinci aşamasına başladı
19:00
Yasa dışı yerleşimci İsrailliler, Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini gasbetti
18:50
İskoçya, İsrail'i silahlandıran şirketlere kamu fonu aktarımını durduracak
Karabük'te orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Karabük'te orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ