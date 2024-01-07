Açık 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.01.2024 00:16

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan "kaçak göçmen" görüntülerine yönelik açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada yayımlanan düzensiz göçmenlerin kolluk kuvvetlerince yakalanmasına ilişkin görüntülerin bir yıl öncesine ait olduğunu bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan "kaçak göçmen" görüntülerine yönelik açıklama

 Başkanlıktan yapılan açıklamada, eski tarihli görüntülerin yeni tarihliymiş gibi "Polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonun dorsesinden onlarca kaçak çıkıyor." başlığıyla yeniden dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu eski görüntüler, art niyetli şekilde yeniymiş gibi servis edilerek, halkı yanıltmayı ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz düzensiz göçle mücadeleyi karalamayı amaçlamaktadır.

Görüntülere konu düzensiz göçmenler, 1 yıl önce, 5 Ocak 2023'te kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanmış ve akabinde sınır dışı edilmiştir. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle halk arasında endişe, korku veya panik yaratmaya çalışan ve devlet kurumlarını aşağılayan söz konusu sosyal medya hesabı hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır."

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
İstanbul Başakşehir’de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:23
Kudüs ve Tel Aviv'de 'Hamas ile esir takası yapılması' talebiyle gösteri düzenledi
00:15
ABD 'Boeing 737 MAX 9' tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurdu
23:26
Paris'te Filistin destekçileri gösteri düzenledi
23:20
İstanbul Başakşehir’de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı
23:10
AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala: Birlik ve beraberlik anlayışıyla yola devam edeceğiz
23:21
Kassam Tugayları: 'Dost ateşiyle' 4 İsrail askeri öldürüldü
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
FOTO FOKUS
TRT EBA yayına tek kanaldan devam edecek
TRT EBA yayına tek kanaldan devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ