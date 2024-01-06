Az Bulutlu 2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.01.2024 23:11

İstanbul Başakşehir’de feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Başakşehir'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araca çarpması sonucu 4 kişi öldü.

İstanbul Başakşehir’de feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Arnavutköy yönüne ilerleyen otomobil, karşı şeride geçerek bir başka araca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Enes Durukan ve Mehmet Bülbül kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Emin Bülbül ve Sudenaz Bülbül de kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Mardin’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:31
Çanakkale açıklarında arızalanan gemi demirletildi
02:53
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 16 Filistinli öldürüldü
02:44
Anadolu Otoyolu'nda tır şarampole devrildi
02:09
Kayseri'de yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
01:37
THY Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları operasyondan çekti
01:17
Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
FOTO FOKUS
TRT EBA yayına tek kanaldan devam edecek
TRT EBA yayına tek kanaldan devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ