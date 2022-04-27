Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Göbeklitepe'deki çanta benzer figürler dikkat çekici
[Fotoğraf: İHA]
Tonlarca ağırlıktaki devasa sütunlar ve o sütunların üzerindeki kabartmalar Göbeklitepe'de dikkati çeken unsurların başında geliyor. Sütunlar üzerindeki ve dünyada ender rastlanan el çantası oymaları da turistlerin ilgisini çekiyor.
Keşfi arkeoloji tarihinde bilinenleri değiştirdi, her yönüyle tarihe ışık tuttu.
Şanlıurfa'daki Göbeklitepe insanlık tarihinin sıfır noktası kabul ediliyor.
Kazı çalışmalarıyla birçok keşfin yapıldığı alan, ziyaretçilerini gizemlerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor.
Göbeklitepe'deki taş sütunların üzerinde 3 el çantası oyması bulunuyor.
[Fotoğraf: İHA]
El çantası oymalarının sırrı
Dünyanın çeşitli yerlerindeki çanta figürleri ile olan benzerliği dikkat çekici.
Gizemini koruyan figürlerin günümüzdeki el çantalarını andırması ziyaretçilerin merakını daha da artırıyor.
Figürlerin incelenerek döneme dair yeni ipuçlarına ulaşılması hedefleniyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Şanlıurfa
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