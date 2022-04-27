Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Caretta carettaların üçte birinin ölüm sebebi plastikler
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da kurulan bir hayvan merkezinde, ölen her 3 caretta carettanın birinin sindirim sisteminden plastik çıktığı tespit edildi.
Doğaya bırakılan plastikler canlı hayatını tehdit etmeye devam ediyor.
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Mahallesi'nde 2008'de kurulan merkezde, müdahale edilen caretta carettaların üçte birinin ölüm sebeplerinden birinin plastikler olduğu saptandı.
Müdahale edilen 469 deniz kaplumbağasından 259'u sağlığına kavuşturuldu, 205'i ise kurtarılamadı.
Etiketler: Caretta Caretta Çevre Kirliliği
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