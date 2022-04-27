Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boks makinelerinden 16 bin lira çalan zanlı tutuklandı
Kayseri'de, farklı bölgelerde kurulan boks makinelerinden 16 bin lira çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mahalle aralarındaki market ve bakkalların önünde kurulu boks makinelerinin para kutularından hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasından tespit edilen 31 yapındaki şüpheli yakalandı.
Farklı makinelerden 16 bin lira çaldığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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