Doğum sancısı tutan hamile kadın, eşiyle hastaneye gitmek için yola çıktı. Hastane bahçesine geldiğindeyse sancılara daha fazla dayanamadı, araç içerisinde doğum yaptı.

Sivas Numune Hastanesi'nin sağlık ekipleri, hızla doğumun gerçekleştiği araca yöneldi.

[Fotoğraf: AA]

Göbek kordonu araçta kesilen bebek, hastaneye yetiştirildi.

Doğumun ardından anne ve bebek kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]