Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da içme suyu hattı patladı, yol çöktü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kepez ilçesinde içme suyu ana isale hattındaki patlama nedeniyle yolda çökme meydana geldi.
Antalya'nın Atatürk Mahallesi'nde Sakarya Bulvarı ile Mithatpaşa Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta içme suyu isale hattında patlama oldu.
Patlamanın ardından suyun tazyikiyle asfalt çöktü. Suyun 5-6 metre kadar yükseldiği bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
[Fotoğraf: AA]
Patlayan boruyu tamir etmek için Antalya Su ve Atıksu İdaresi görevlileri çalışma başlattı.
Yolda oluşan çökme nedeniyle tramvay hattı seferleri tek taraflı bir süreliğine durduruldu.
Etiketler: Antalya
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