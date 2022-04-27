Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de kamyonet çay bahçesine yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Borçka ilçesinde ilerleyen bir kamyonet yaş çay bahçesine devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Çaylı köyü Çakmaklar Mahallesi mevkiinde, Selim Kolçak'ın kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kesimindeki yaş çay bahçesine yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Kolçak'ın yanı sıra araçta bulunan Ramazan Ağaçlı, Muhammet Taş ve Ferhat Kolçak yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılardan birinin durumu ağır
Olay yerindeki müdahalenin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selim Kolçak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan Ferhat Kolçak ise Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Artvin Trafik Kazası
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