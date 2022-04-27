Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hafif ticari araç tıra arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametine seyreden Mustafa Y. idaresindeki hafif ticari araç, Cankurtaran kesimi Pavullu köyü mevkiinde önünde seyreden Turan Ç. yönetimindeki tıra çarptı.
Kazayı fark eden tır şoförü, aracı sağ şeride çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli yaptığı incelemede hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Yunus Bülbül'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü Mustafa Y. ise müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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