Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametine seyreden Mustafa Y. idaresindeki hafif ticari araç, Cankurtaran kesimi Pavullu köyü mevkiinde önünde seyreden Turan Ç. yönetimindeki tıra çarptı.

Kazayı fark eden tır şoförü, aracı sağ şeride çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Yunus Bülbül'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Mustafa Y. ise müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.