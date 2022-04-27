Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eylemde 54'üncü haftayı geride bıraktı.

Her çarşamba günü bir araya gelen ailelere iki aile daha eklendi. Böylece evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 34'e yükseldi.

Dayısı Cesim Elden'in 1992'de kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Barış Dost, "30 yıldır haber alamıyoruz, çok merak ediyoruz. Hayattaysa bizi bilgilendirsin. İlk fırsatta geri dönüp gelsin, devletine sığınsın. Hepsinin yurt dışında aç ve susuz kaldıklarını da biliyoruz. Gelsinler, devletimize sığınsınlar. Bu ülke hepimize yeter" dedi.