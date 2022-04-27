Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 13:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muş'ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 34'e yükseldi
[Fotoğraf: DHA]
Muş'ta dağa kaçırıldığını belirttikleri çocukları için başlatılan evlat nöbeti sürüyor. İki ailenin de katılımıyla toplam aile sayısı 34'e yükseldi.
Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eylemde 54'üncü haftayı geride bıraktı.
Her çarşamba günü bir araya gelen ailelere iki aile daha eklendi. Böylece evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 34'e yükseldi.
Dayısı Cesim Elden'in 1992'de kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Barış Dost, "30 yıldır haber alamıyoruz, çok merak ediyoruz. Hayattaysa bizi bilgilendirsin. İlk fırsatta geri dönüp gelsin, devletine sığınsın. Hepsinin yurt dışında aç ve susuz kaldıklarını da biliyoruz. Gelsinler, devletimize sığınsınlar. Bu ülke hepimize yeter" dedi.
Etiketler: Muş Evlat Nöbeti
Son Haberler
- 13:53
- 13:47
- 13:41
- 13:38
- 13:38
Sıradaki Haber
Hızlı tren raylarını çalan 4 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz