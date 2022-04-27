Yapımı devam eden Karaman-Ulukışla hızlı tren hattında, 16 Nisan'da, 305 bin liralık 400 parça demir çalındı. İl Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurarak çalışma başlattı.

Ekipler, Ereğli- Ayrancı ve Ayrancı- Karaman kara yolundaki 500 saatlik kamera kayıtlarını ve yoldan geçen 2 bin aracı tek tek inceledi. Hırsızlık yapılan saatlerde, plakası çuvalla kapatılmış kamyoneti belirleyen jandarma, çalışmasını yoğunlaştırdı.

Kamyonetin izini süren ekipler, olay günü araç içinde bulunan A.D. (25), V.D. (26), S.C. (40) ve M.C.'yi (23) gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin, rayları çaldığı ve hurdacıya sattığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.