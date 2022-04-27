Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da heyelan: İki katlı bina zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları iki katlı binaya zarar verdi.
Kirazlık Mahallesi'ndeki Bayraktepe Tabiat Parkı mevkiinde toprak kayması sebebiyle kaya parçaları, Samsun-Ordu kara yolu kenarına kadar geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçaları, iki katlı binaya hasar verdi.
"Korkudan geceyi araçta sabahlayarak geçirdim"
Toprak kayması nedeniyle zarar gören binanın güvenlik görevlisi Ahmet Büyük, gece yarısı toprak kayması oluştuğunu belirterek, "Sanki kıyamet kopar gibiydi. Bir anda kayalar binaya doğru gelmeye başlayınca kendimi dışarı zor attım. Korkudan geceyi araçta sabahlayarak geçirdim." dedi.
[Fotoğraf: AA]
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