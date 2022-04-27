Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İZBAN'da kabloların zarar görmesiyle seferler bir süre aksadı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle ara verilen İZBAN seferleri yeniden başladı.
İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ (İZBAN), Kemer bölgesinde sinyalizasyon kablolarına zarar verilmesi dolayısıyla seferlerin bir süre aksadığı bilgisi verildi.
İZBAN seferlerinde bu sabah aksama yaşanmıştı. İZBAN'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sinyalizasyon kablolarının Kemer bölgesinde vandalizm nedeniyle zarar görmesi nedeniyle seferlerimizde kısa süreli gecikmeler yaşanıyor. Yolcularımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.
İZBAN'ın son açıklamasında ise seferlerin planlandığı şekilde devam etmeye başladığı, sistemdeki gecikmelerin kısa bir süre sonra düzeleceği aktarıldı.
Etiketler: İzmir
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