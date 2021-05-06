İstasyon Mahallesi'nde bir kadın, giysi kumbarasının dar kapağından çocuğunu geçirerek, kumbaranın içine attı.

Kumbaraya giren çocuk, kıyafetleri bir çuval içerisine doldurup annesine verdi.

Kıyafetleri poşete dizen anne, bir süre sonra çocuğunu kumbaradan çıkardıktan sonra kayıplara karıştı.

Çocuğun, giysi kumbarasının içinden topladığı kıyafetleri dışarıda bekleyen annesine verme anı, bir belediye çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kumbarada toplanan giysiler ayrıştırılıyor

Tuzla Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerine koyduğu giysi kumbaraları ile vatandaşların evlerinde bulunan ihtiyaç fazlası tekstil atıklarını toplayarak ayrıştırıyor. Belediye personeli tarafından haftanın belirli günlerinde toplanan tekstil atıklarından kullanılabilir olanlar yıkanıp, dezenfekte ediliyor. Ardından giysiler ütülenerek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Kullanılamayacak olanlar ise geri dönüşümle ekonomiye katkı sağlıyor.