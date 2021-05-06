Konya'dan 10 hayırsever, Ermenek ilçesindeki bir gönüllüye yaklaşık 50 bin lira gönderip bakkallardaki veresiye defterlerinde bulunan borçlarının ödenmesini istedi.

Ermenek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bardak'ın organizasyonunda oluşturulan heyet, çoğunluğu bakkal olmak üzere kırtasiye ve eczaneden oluşan 15 iş yerini ziyaret ederek, veresiye defterlerindeki 200 kişinin borcunu ödedi.

"Hayırsever vatandaşlarımız yardıma koştu"

Oda Başkanı Bardak, ''Yaşamakta olduğumuz COVID-19 hastalığından dolayı zor günler geçiren esnaf ve vatandaşlarımızın biriken sorunlarına hayırsever vatandaşlarımız yardıma koştu. Bakkal, eczane ve kırtasiyelerdeki 200 vatandaşımızın borcunu, hayırseverlerin gönderdiği parayla ödedik'' dedi.