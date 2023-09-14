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Türkiye
AA 14.09.2023 19:10

Giresun'da terör örgütünün kullandığı sığınak bulundu

Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak bulundu.

Giresun'da terör örgütünün kullandığı sığınak bulundu
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçe kırsalında 13 Eylül'de "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sadettin Yazıcı 2023/111 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtilerek, "Operasyonda, sözde Karadeniz açılım grubunca 2011-2013 yılları arasında depo olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınakta, son kullanma tarihleri 2011-2013 yılları olan muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayakkabı, yiyecek, kıyafet, battaniye ve mutfak gereçlerinin de aralarında bulunduğu malzemelerin, cumhuriyet savcısının talimatı ile yerinde imha edildiği kaydedildi.

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