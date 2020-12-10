Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Dereli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yüce köyünden Kümbet köyü istikametine giden Muzaffer Keles idaresindeki kamyonet ile otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan Muzaffer Keles ve kamyonette bulunan Aydoğan Keles ile otomobildeki Nazım Çorum, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dereli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü Muzaffer Keles, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Etiketler: Trafik Kazası
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