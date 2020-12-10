Yüce köyünden Kümbet köyü istikametine giden Muzaffer Keles idaresindeki kamyonet ile otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Muzaffer Keles ve kamyonette bulunan Aydoğan Keles ile otomobildeki Nazım Çorum, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dereli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Muzaffer Keles, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.