Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada sigara kaçaıkçılarına yönelik yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son bir hafta içerisinde başta şehirlerarası otobüsler, tırlar ve araçlar üzerinde profesyonel bakış açısı ile yapılan çalışmalarda ekiplerimiz tarafından 30 bine yakın gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir."