Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ağrı'da, son bir hafta içerisinde uygulama noktalarında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada sigara kaçaıkçılarına yönelik yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son bir hafta içerisinde başta şehirlerarası otobüsler, tırlar ve araçlar üzerinde profesyonel bakış açısı ile yapılan çalışmalarda ekiplerimiz tarafından 30 bine yakın gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir."
Etiketler: Kaçakçılık Sigara
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