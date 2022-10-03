Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 01:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Isparta’da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Kaza, Karaağaç Mahallesi 1822 Sokak üzerinde, akşam saatlerinde meydana geldi.
Metin K. yönetimindeki kamyonet, geri manevra yaptığı sırada yolda yaya olarak bulunan 81 yaşındaki Turan Yetkin’e çarptı.
Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Turan Yetkin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
[Fotoğraf: İHA]
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kamyonetin altından çıkarılan cenaze Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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