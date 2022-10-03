Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 00:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kütahya'da yangın: İki depo kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: DHA]
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, özel bir şirkete ait yıkama yağlama istasyonu deposunda yangın çıktı. Rüzgarın da şiddetlenmesiyle alevler yandaki depoya da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesi ile söndürülürken iki depo da kullanılamaz hale geldi.
Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında yıkama yağlama istasyonu deposunda saat 14.30’da yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yandaki mobilya mağazasına ait diğer bir depoya sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonrası depolardaki yangın, olay yeri yakınında bulunan mısır tarlasına sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Yangında can kaybı yaşanmazken, her iki depoda maddi zarar meydana geldi.
Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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