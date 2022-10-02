Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
E.K. yönetimindeki otomobil, Hekimhan-Arguvan kara yolunun 2. kilometresinde M.Ç. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.K, Z.Ç ve Zekine Takmaz yaralandı.
Ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zekine Takmaz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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