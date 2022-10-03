Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 01:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da seyir halindeki araçtan kurşun yağdırdılar: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilden ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına alırken olayın husumetten kaynaklandığı öğrenildi.
Ferhatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde, saat 20.00 sıralarında Mustafa B, Yaşar Ö. ve Ali B'ye hareket halindeki bir araçtan ateş açıldı.
Yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
3 kişi gözaltına alındı
Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, saldırıyı düzenleyenlerin daha önce bu kişilerle aralarında husumet bulunan Ertaç Ç, Engin Ç. ile Olcay Ç. olduğunu belirledi.
Polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 02:52
- 02:30
- 01:56
- 01:43
- 01:31
Sıradaki Haber
Kütahya'da yangın: İki depo kullanılamaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz