Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 11:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altında
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasının plastik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir, Ergene ve Çorlu belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri de fabrika çevresinde tedbir aldı.
Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan fabrikadaki plastiklerin yanması nedeniyle çevrede yoğun siyah duman oluştu.
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