Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasının plastik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir, Ergene ve Çorlu belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri de fabrika çevresinde tedbir aldı.

Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan fabrikadaki plastiklerin yanması nedeniyle çevrede yoğun siyah duman oluştu.