Genelkurmay çatı davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, üç sanığın tahliyesine karar verdi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde avukatlarının talepleri ile duruşma savcısının değerlendirmesini alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar eski kurmay binbaşı Yalçın Toker, eski binbaşı Kenan Yıldırım ve eski astsubay Lütfi Karaca'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma 6 Kasım'a ertelendi.

Kaynak: AA