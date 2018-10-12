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Eski Danıştay tetkik hakimine hapis cezası

FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski Danıştay tetkik hakimi Gençoğlu'na, hapis cezası verildi.

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Eski Danıştay tetkik hakimine hapis cezası

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Gençoğlu ve avukatı katıldı.

Gelen evrakların okunmasının ardından söz verilen Gençoğlu, ByLock kullanmadığını belirterek, tanık ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

Sanık Gençoğlu'nun avukatı da müvekkili hakkındaki beyanlara itibar edilmemesi gerektiğini savunarak tahliye ve beraata karar verilmesini talep etti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ, sanığın Danıştay tetkik hakimi olarak görev yaparken meslekten ihraç edildiğini hatırlatarak, Gençoğlu'nun 11 Ağustos 2014'te ByLock kullanmaya başladığının tespit edildiğini söyledi.

Gençoğlu'nun FETÖ'ye bağlı olduğunun ByLock içerikleri ve tanık beyanlarından anlaşılacağını kaydeden Savcı Akdağ, sanığın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karış savunmasını yapan sanık Gençoğlu, "FETÖ ile herhangi bir irtibatım, iltisakım yoktur. Beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

Hükmü açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanığın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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