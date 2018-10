İçişleri Bakanı Soylu: Artık bütün taktiklerini biliyoruz

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında beş haftalık intibak eğitimini tamamlayan 60'ı kadın, 540 subay adayı için yemin töreni düzenlendi.

Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 484'i jandarma, 56'sı sahil güvenlik subay adayı yemin etti.

Daha sonra kürsüye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yemin törenine katıldığı için mutlu ve gururlu olduğunu, Allah'ın, ay yıldızlı bayrağın gölgesinden kendilerini mahrum etmek isteyen kişilere fırsat vermemesi temennisinde bulundu.

Dünyada insanlık adına sancılı bir dönem yaşandığını, teknoloji çağı denilen 21'inci yüzyılın sıklıkla terör ve şiddet üzerinden tarif edildiğini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"İnsanlık, binlerce yıllık medeniyetin sonunda savaşları, katliamları, terörü, uyuşturucuyu, can korkusuyla göç etmeyi, göç yollarında can vermeyi hak etmiyor. İşte daha dün, Sahil Güvenlik ekiplerimiz İzmir'in Karaburun açıklarında batan bir göçmen teknesinde, 8 masum insanın cansız bedenine ulaştı. Batan teknede çok sayıda çocuk olduğu değerlendiriliyor ve arama çalışmalarımız bu endişeyle devam ediyor. Yine dün Bodrum açıklarında batan bir şişme bottaki 11 göçmeni kurtardık. Bunlar sadece insanca yaşama hakkı istiyorlar. Üzerlerine bombalar yağmasın, silahlı terör grupları tarafından öldürülmeden, tecavüze uğramadan yaşamak istiyorlar. Emniyetli şehirlerde, güvenlikli sitelerde bu korkuyu anlamak belki zordur ama şu mavi sularda yitip gidenlerin hepsi birer insandı. Üç beş gariban bu dünyanın bir köşesine illa ki sığardı. Bazıları bize 'kapınızı kapatın, acımayın' diyor. Oysa bu yüzyıl, bu medeniyet, böyle merhametsizlik getirmemeliydi. Bu yüzyıl, 'her şey benim olsun, her şeyi ben yöneteyim, kim güçlüyse haklı odur' diyenlerin yüzyılı olmamalıydı."

"PKK'nın, DEAŞ'ın tepesine binmemiz birilerini panikletmiştir"

21. yüzyılın aynı zamanda doğunun yeniden yükseldiği, batı ile aradaki farkın kapandığı yüzyıl olduğunu belirten Soylu, doğunun ekonomik ve siyasi olarak yeniden yükseldiğini kaydetti.

Bakan Soylu, "Artık dünyada tek ülkenin liderliği bir hayaldir. Tek bir ülkenin seçenek olduğu günler geride kalmıştır. Büyük bir gurur ve mutlulukla söylüyorum ki ülkemiz de bu yükseliş trendinin içindedir. Zaman zaman yaşadığımız geçici sıkıntılar kimsenin moralini bozmasın, kimseyi umutsuzluğa sürüklemesin. Bizde 'hırsız boş eve girmez' diye laf vardır. Bugün üzerimizde kurulmak istenen küresel baskının, belki de en net tarifi budur. Türkiye'nin güçlenmesi, birilerini panikletmiştir. Milletin iradesi, birliği, gelecek hedefleri, kalkınma azmi, birilerini panikletmiştir. Bizim evlatlarımızın insansız hava aracı yapması, helikopter yapması, yaptığı helikopteri ihraç etmesi, sipariş alması bu araçlarla terörle mücadele etmemiz, PKK'nın, DEAŞ'ın tepesine binmemiz birilerini panikletmiştir" diye konuştu.

Uyuşturucuya karşı büyük mücadele verdiklerini, dünyanın her köşesindeki mazlumlara yardım eli uzattıklarını anlatan Soylu, bu masum insanların duasının da birilerini paniklettiğini ifade etti.

Bir liderin etrafında ve ay yıldızlı bayrağın gölgesinde kenetlendiklerini bildiren Soylu, "Afrin'e giremezsiniz diyenlere karşı Mehmetçik'imizin ve Jandarma Özel Harekatımız'ın Afrin'in merkezine girmesi onları panikletmiştir. Şu gerçeği inanıyorum ki her vatandaşım hakkıyla görmekte ve takdir etmektedir. 16 yılda bu güzel ülkede çok şeyler değişti. Türkiye'nin çehresi değişti. Türkiye, yollarıyla, hastaneleriyle, ulaşım imkanlarıyla, gerçek anlamda modern bir ülke haline geldi" değerlendirmesini yaptı.

"Yürüdüğümüz yol doğru bir yoldur"

Soylu, Türkiye'nin bu saatten sonra olduğu yerde saymayacağını, eski günlerine geri dönmeyeceğini vurguladı.

İzledikleri politikanın doğru olduğuna değinen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye, 'bize silah verin de şu PKK'lı teröristlerle mücadele edebilelim' diye başkalarından medet umduğu günlere geri dönemez. Zorlanacak mıyız, evet. Bize baskı kuruyorlar mı, evet. Bize karşı teröristi destekliyor, bize parasıyla satmadıkları silahları teröriste hibe ediyorlar mı, evet. Kamplarında eğitim veriyorlar mı, evet. Ama bunu başarmak zorundayız. Geleceğimiz için, şehitlerimizin huzuru için bunu başarmak zorundayız ve emin olunuz ki yürüdüğümüz yol doğru bir yoldur. Çünkü haktan yana, insandan yana, vicdandan yana politikalardır. Biz, turist kafilelerinin cirit attığı, bütün yaylalarında piknikler, şenlikler yapılan, her köşesinden doktorların mühendislerin, sanatçıların yetiştiği, zengin bir ülke ideali için çalışıyoruz."

"Artık bütün taktiklerini biliyoruz"

Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşması için çalıştıklarını ve Türk insanın artık helikopter, insansız hava araçları ürettiğini anımsatan Soylu, bu araçlarla terörle, uyuşturucuyla, göçmen kaçakçılığıyla mücadele edildiğini aktardı.

Konuşmasında Altay tankına da değinen Soylu, "Prototipleri üretilmiş ve testleri başarıyla tamamlanan Altay tankının önümüzdeki dönem 250 adet seri üretimi gerçekleştirilecektir. Tamamen milli kaynaklar kullanılarak üretilen milli piyade tüfeğimiz, kahraman askerlerimizce kullanılmaya başlanmıştır. Artık bize düşen, işte bu iradeyi geleceğe taşımaktır. Bizi engellemek isteyen, bize 'yapmayın' diyenlere karşı teyakkuzda olmaktır. İnanın, toplu iğne bile üretmemizi istemiyorlar, önce 'ne gerek var, ben sana veririm' diyorlar, eğer engelleyemezse 'benden almazsan ceza keserim' diye bize parmak sallıyorlar. Artık bütün taktiklerini biliyoruz. Bunlara prim vermiyoruz ve işimize bakıyoruz. İşte bugün yemin edecek olan, bu pırıl pırıl kardeşlerimiz, bu resmin güzide birer parçası olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Gücümüze güç katacağız"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de jandarmanın teknolojik olarak üstün bir seviyeye ulaştığını bildirdi.

Jandarma Teşkilatı'nın kendisine tebliğ edilen görevleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ve destekleriyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla mücadeleye devam edeceğini anlatan Çetin, "Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Vatan toprağının her bir karışı bizim için önemli ev namusumuzdur. Terör örgütleri üzerinden ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışanlara bugüne kadar aman vermedik bundan sonra da aman vermeyeceğiz. Yüce milletimizin bize gösterdiği destek ve en hepsinden önemlisi sizlerin dualarıyla gücümüze güç katacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mavi bereli komandolar silahlı hareketler, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterilerini sundu. Türk bayrağı açan komandolar, izleyicilerden büyük alkış aldı. Subay adaylarının aileleri de bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösterilerin ardından eğitimlerini tamamlayan askerler tören geçişi yaptı. Bu sırada jandarma ve Sahil Güvenlik helikopterleri alçak uçuş gerçekleştirdi.

Tören geçişinin ardından aileler, subay adayı çocuklarıyla bir araya gelerek, hasret giderdi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ve diğer ilgililer katıldı.

