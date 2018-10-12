Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin örgüt sorumlusu olduğu ortaya çıktı

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda dün etkisiz hale getirilen iki PKK'lı teröristin, Çırav takım sorumlusu Rezan kod adlı Serbest Paksoy ve Gabar beşli yürütme üyesi Mahir Botan kod adlı Selçuk Köse olduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik dün Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince Gabar Dağı Güneyce köyü kırsalında yürütülen "Hançer-2" operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristin kimliği belirlendi.

Teröristlerin Çırav takım sorumlusu "Rezan" kod adlı Serbest Paksoy ve Gabar beşli yürütme üyesi "Mahir Botan" kod adlı Selçuk Köse olduğu belirtildi.

Bölgede operasyon sürüyor

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesi Güneyce köyü kırsalında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen "Hançer-2" operasyonunda dün tespit edilen PKK'lı iki terörist ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerle M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 8 şarjör, telsiz ve şemsiye ele geçirilmişti.

Kaynak: AA