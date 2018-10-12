Arda Turan ile Berkay kavgası: Arda'nın silahının ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Ünlü futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında yaşanan "sözlü taciz" kavgasıyla ilgili soruşturma sürerken olayda Arda Turan'ın kullandığı silahın ruhsatsız olduğu belirlendi.

Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay, İstanbul'da bir eğlence mekanında tartıştı. O tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı.

İddiaya göre bu olayın sebebi, Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunmasıydı.

Şarkıcı Berkay, hastanede tedavi altına alındı ancak kavga bununla sınırlı kalmadı. Arda Turan'ın daha sonra arkadaşlarıyla hastaneye gittiği, yanında da silah bulunduğu ve silahın ateş aldığı öne sürüldü. Berkay, Arda Turan'dan şikayetçi oldu.

O silah ruhsatsız

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine Arda Turan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi. Olayla ilgili polis tutanağı da ortaya çıktı.

Tutanakta, zeminde mermi izi ve fotokopi cihazında mermi çekirdeği bulunduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre ünlü futbolcunun olayda kullandığı silah, ruhsatsız. Bu olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Türk Ceza Kanunu'na göre ruhsatsız silah kullanmanın cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.

Hastanede tedavisi süren Berkay'ın sağlık durumu ise iyi.

Kaynak: TRT Haber